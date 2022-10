Luciano Hang: 'Minas vai dar a vitória ao presidente Bolsonaro'

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, afirmou, na tarde desta terça-feira (25/10), em Belo Horizonte, que Minas Gerais vai "dar a vitória" ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Bolsonaro é candidato à reeleição e disputa o segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos em 2 de outubro. Já Bolsonaro teve 43,20%.





Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%. Hang afirmou nesta que o atual presidente "já virou".





"Já virou, e Minas vai dar a vitória para o presidente Bolsonaro. O povo de Uberlândia, o povo de BH, o povo de Minas Gerais vai ser o responsável pela vitória do presidente Bolsonaro", afirmou, questionado pelo Estado de Minas.

Hang, apoiador de Bolsonaro, protagonizou um ato bolsonarista na tarde de hoje na Praça da Liberdade, na capital mineira. O empresário chegou à manifestação com a boca adesivada e se apresentou como uma pessoa censurada.

Ele está fora das redes sociais desde 25 de agosto, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O ato começou pouco depois de meio-dia e acabou às 14h.





O evento contou com a presença, além de Hang, de personalidades bolsonaristas da internet. A esposa de Luciano Hang, Andre Hang, também esteve presente.





"É pela liberdade. Eu sou censurado há 60 dias, eu não posso usar as minhas redes sociais. Tenho 12 milhões de fãs, isso é o começo da ditadura, o começo do estado de exceção. Nós não podemos aceitar que o Brasil vire uma ditadura comunista", disse o empresário sobre o ato.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos. O segundo turno será realizado no domingo (30).