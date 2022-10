Lula sobre Bolsonaro: 'Um governo que não conversa com ninguém'

Lula em sabatina dos Diários Associados, na manhã desta quinta-feira (27/10) (foto: Reprodução/Youtube) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de não conversar com os outros poderes do país. O petista ainda disse que Bolsonaro, candidato à reeleição, só sabe "ofender" os outros órgãos e disparou críticas à postura do atual mandatário com os outros países.





Lula ainda disparou críticas à gestão do presidente Jair Bolsonaro, alegando que ele não tem apreço pela "educação e cultura". O petista afirmou que pretende retomar a participação nas Conferências Nacionais e também criticou a falta de um bom relacionamento do atual mandatário com os outros países.





"Eu vou imediatamente fazer reunião com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China, com os países da América do Sul. Não é possível a gente viver em um país que o presidente não conversa com ninguém, nem ninguém convida ele para viajar e nem ninguém quer vir aqui no brasil. O Brasil está isolado, um país que não tem contencioso intencional com ninguém. Único contencioso é o de Bolsonaro falando bobagem com os países vizinhos, coisa que não é papel do presidente. O Chefe de Estado não se mete em problema dos outros, ele cuida do seu país", disparou Lula.