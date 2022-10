Jornal The Guardian destaca força de Minas Gerais na eleição presidencial

Reportagem do Guardian destaca como Minas Gerais pode decidir a eleição presidencial deste ano (foto: Reprodução/theguardian.com) The Guardian, da Inglaterra, publicou nessa quarta-feira (26/10) uma reportagem na qual destaca a força de Minas Gerais na eleição presidencial do Brasil. Este ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão na disputa pelo posto de governante do país pelos próximos quatro anos. O jornal, da Inglaterra, publicou nessa quarta-feira (26/10) uma reportagem na qual destaca a força de Minas Gerais na eleição presidencial do Brasil. Este ano, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão na disputa pelo posto de governante do país pelos próximos quatro anos.









"Nenhum presidente alcançou o poder sem vencer em Minas Gerais desde Getúlio Vargas em 1950, e especialistas esperam que este ano seja o mesmo", diz trecho da reportagem , de autoria do jornalista Tom Phillips, correspondente internacional.





Desde o início da campanha eleitoral no segundo turno, Lula visitou Minas Gerais duas vezes. Em 9 de outubro, ele participou de uma caminhada por Belo Horizonte , capital mineira.





Já na última sexta-feira (21), o candidato do PT participou de atos eleitorais em Teófilo Otoni, na Região do Jequitinhonha, e Juiz de Fora , na Zona da Mata. No dia seguinte, sábado (22), Lula fez uma nova caminhada na divisa de BH com Ribeirão das Neves , cidade da Região Metropolitana da capital mineira.





Já Bolsonaro esteve no estado em cinco oportunidades: em 6 de outubro , encontrou-se com empresários da indústria; seis dias depois, o presidente participou de culto evangélico ; já em 14 de outubro, Bolsonaro se reuniu com prefeitos mineiros - esses três eventos foram em BH.









Guardian também mostra a ofensiva de aliados dos dois candidatos em Minas. As visitas vão de atos com A reportagem dotambém mostra a ofensiva de aliados dos dois candidatos em Minas. As visitas vão de atos com Michelle Bolsonaro , esposa de Jair Bolsonaro, e Walter Braga Netto (PL) , candidato a vice-presidente do atual governante, até atos com Geraldo Alckmin (PSB), que compõe a chapa com Lula, e Simone Tebet (MDB-MS) , que disputou a Presidência no primeiro turno e, após ficar em terceiro, aliou-se ao petista.





Disputa





O ímpeto de Bolsonaro pode ser explicado pelos resultados do primeiro turno da disputa, em 2 de outubro. Lula terminou à frente com 48,43% dos votos válidos em âmbito nacional, contra 43,20% do atual presidente.





Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas, com 43,6% dos votos. Lula, que presidiu o Brasil de 2003 a 2010, teve 48,29% no estado, considerado o estado "termômetro" da disputa presidencial brasileira. Outra estratégia de Bolsonaro, bem-sucedida, foi se aliar com Romeu Zema (Novo) , governador mineiro reeleito em primeiro turno.





Minas, estado com mais municípios do país (853 cidades), é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos. O segundo turno da eleição presidencial será realizado no domingo (30).