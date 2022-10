Fátima Bernardes pergunta a Lula se convidará Tebet para o governo

Durante live nessa quarta-feira (26/10), a jornalista Fátima Bernardes perguntou a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República nas eleições deste ano, se a senadora Simone Tebet (MDB-MS) vai integrar o governo de Lula caso ele seja eleito. O questionamento foi feito durante entrevista ancorada pelo ator e humorista Paulo Vieira.





Fátima declarou recentemente que votará em Lula no segundo turno da eleição. O ex-presidente, que governou o Brasil de 2003 a 2010, afirmou que vai se comprometer com equipe de governo somente caso seja eleito. "Que papel as mulheres terão nesse ministério? E o senhor pensa em convidar a Simone Tebet para o seu governo de alguma maneira? Não me diga que o senhor ainda não conversou com ela sobre isso, porque eu não vou acreditar", perguntou a jornalista da Globo, na live chamada "O Brasil Pod+".Fátima declarou recentemente que votará em Lula no segundo turno da eleição. O ex-presidente, que governou o Brasil de 2003 a 2010, afirmou que vai se comprometer com equipe de governo somente caso seja eleito.





"Eu não quero sentar na cadeira antes de ganhar as eleições. Eu quero primeiro ganhar para depois começar a montar a equipe. Porque, se eu começar a montar agora, eu ganho muito mais inimigos do que amigos (...) Eu posso te dizer, Fátima, que nós vamos ter muitas mulheres no governo, muitas melhores. Não só porque são a maioria, mas porque já está provado que a mulher não é sexo inferior, que a mulher não é sexo frágil", afirmou Lula