Simone Tebet visita BH e Divinópolis nesta quinta (27/10); veja itinerário

Simone Tebet (MDB) visita Minas Gerais nesta quinta-feira (27/10) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada na eleição presidencial de 2022, volta a Belo Horizonte nesta quinta-feira (27/10) e estende a viagem também em Divinópolis. A parlamentar volta ao estado depois de ter acompanhado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas caminhadas da última semana - e a três dias do segundo turno.









À tarde, a senadora segue para Belo Horizonte e cumprirá todos os compromissos no Hotel Dayriell, no Centro. Às 15h, participa de uma reunião com lideranças que aderiram à campanha no segundo turno, e às 16h concede coletiva de imprensa. Às 18h, visita o prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD) e finaliza o dia em um encontro com lideranças, principalmente Mulheres com Lula, às 19h.





Mulheres com Lula

O evento tem como objetivo debater e apresentar propostas a partir da experiência do Consórcio de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais, que reúne lideranças, delegadas, defensoras, advogadas, deputadas, prefeitas e vereadoras que atuam no estado.





"Nossa proposta é apresentar instrumentos de combate a violência que podem ser replicados em nível macroregional em todo o país", explica uma das organizadoras do encontro, a secretária de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, Andréa Cangussú.





Simone tem se empenhado em atividades de apoio ao petista, o que tem aumentado as taxas de transferência de seus votos. Segundo pesquisa do Instituto Atlas, publicada na última segunda-feira (24/10), o percentual de eleitores da senadora que migraram para Lula representa 69,6%. Em Minas Gerais, Tebet teve 500.658 votos, o que representa 4,17%.