Simone Tebet sobre Zema: 'Se aproveitou da neutralidade no 1º turno'

O MDB foi um dos partidos que apoiaram a reeleição do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Simone Tebet, candidata à presidência no 1º turno pela sigla, chegou a chamar o novista de “grande homem público”.Neste segundo turno, porém, a senadora mudou o tom em relação ao mineiro. Para Tebet, Zema se escondeu sob o manto da neutralidade no 1º turno para não se indispor com os eleitores de Minas, estado em que Lula teve votação mais expressiva, tampouco com o MDB.“Ele teve o apoio do MDB. No 2º turno o Zema fez sua posição e você tem que perguntar a ele: o que o levou a se aproveitar de um processo eleitoral de neutralidade e depois ganhando a eleição fazendo uma opção política partidária? Só ele pode dizer”, afirmou a parlamentar à reportagem.No início da campanha para este pleito, em julho, Tebet esteve na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no evento que oficializou o apoio à reeleição do então aliado. “Esta chapa (do MDB) vai eleger o maior número de deputados estaduais e deputados federais. Para que possamos, juntos, ao lado do atual governador Romeu Zema, poder eleger de novo este grande homem público”, afirmou Tebet na ocasião.A aliança, naturalmente, foi desfeita neste segundo turno. Enquanto Zema se empenha para tentar eleger Bolsonaro, a parlamentar apoia a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesta segunda-feira (24/10), Tebet marcou presença no Ato em Defesa da Democracia e do Brasil, promovido pela campanha do petista.