Lula sobre Zema: 'Tem de mostrar o que Bolsonaro fez em Minas'

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a aliança entre Romeu Zema (Novo) e Jair Bolsonaro (PL) e disse que o governador e o presidente não fizeram pelo estado o suficiente para a construção da aliança. A declaração foi dada nesta sexta-feira (21/10) durante entrevista exclusiva aos Diários Associados, feita pelo jornalista Benny Cohen e transmitida no "Jornal da Alterosa" e no canal do YouTube do portal Uai. O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a aliança entre Romeu Zema (Novo) e Jair Bolsonaro (PL) e disse que o governador e o presidente não fizeram pelo estado o suficiente para a construção da aliança. A declaração foi dada nesta sexta-feira (21/10) durante entrevista exclusiva aos Diários Associados, feita pelo jornalista Benny Cohen e transmitida no "Jornal da Alterosa" e no canal do YouTube do portal Uai.





“Eu não conheço o governador, eu não posso falar mal dele, eu tenho chegado nas cidades e perguntado qual a obra que o Zema fez e tem pouca obra, ninguém lembra. Então não vou falar mal dele, ele ganhou as eleições, ele tem quatro anos para governar, ele tem que mostrar o que o Bolsonaro fez aqui. Um governador ou um prefeito, para escolher um candidato a presidente da república, tem que mostrar o que o cara fez: ‘bom, esse presidente investiu no meu estado tanto, investiu naquela cidade tanto’. Eu não tenho noção das coisas que o Bolsonaro fez aqui, porque todo mundo que eu pergunto diz que ele não fez nada”, afirmou o ex-presidente, que, na sequência, citou investimentos no estado feitos durante sua gestão no Planalto.

Ver galeria . 20 Fotos Essa é a segunda vez que o candidato à presidência da República faz campanha no estado no segundo turno (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A Press )



“Ou seja, agora se você quiser pegar o que o PT fez aqui eu vou lhe falar. Eu vou repetir o número, foram 209 bilhões de reais colocados para obras de infraestrutura e do Minha Casa Minha Vida foram 50 bilhões de reais. O programa Minha Casa Minha Vida foi o maior programa opcional da história desse país. Foram contratadas 4,1 milhões de casas, foram entregues 3 milhões e pouco e 1 milhão e pouco ficou para acabar, sabe?”, complementou.



Lula faz nesta sexta (21/10) sua segunda visita a Minas no segundo turno. Ele segue no estado para caminhada na Grande BH neste sábado (22/10) (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press)





Lula também acusou Zema de estelionato eleitoral por ter se engajado na campanha de Bolsonaro no segundo turno após ter se mantido neutro no primeiro. Ele foi reeleito governador do estado contando com votos de quem escolheu o petista na disputa presidencial.





“Se você ver o comportamento do governador, vai perceber que no primeiro turno inteiro ele não falou no meu nome. Por que? Porque ele sabia que 48% dos eleitores que votaram nele, votaram em mim. Ele então resolveu enganar o eleitor, ou seja, não falava em presidente da República porque ele não queria perder votos. Aí depois que ele ganha ele diz que é bolsonarista. Isso é um pouco estelionato eleitoral”, disse.





Nesta manhã, durante ato em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, Lula fez a mesma crítica a Zema. Na ocasião, o petista disse que “ agora que ele ganhou as eleições, caiu a máscara. Ele é bolsonarista ”.





O candidato teve jornada dupla em Minas nesta sexta, começando em Teófilo Otoni e terminando em Juiz de Fora, na Zona da Mata. No sábado (22/10), Lula segue no estado e faz caminhada entre a Região de Venda Nova, em BH, e Justinópolis, Ribeirão das Neves.

Entrevista exclusiva

A entrevista exclusiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conduzida pelo jornalista Benny Cohen, teve transmissão do "Jornal da Alterosa" na TV Alterosa e está disponível no canal do YouTube do portal Uai.

Na quarta-feira, dia 12/10, os Associados entrevistaram, também com exclusividade, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). A íntegra da entrevista com o postulante à reeleição está disponível neste link.