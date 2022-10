Vices de Bolsonaro e Lula, Braga Netto e Alckmin visitam MG em semana final

Walter Braga Netto e Geraldo Alckmin, vices de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (foto: Túlio Santos/EM/DA Press; Nelson Almeida/AFP) Candidatos a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) e Walter Braga Netto (PL) fazem campanha em Minas Gerais nesta terça-feira (25/10), na última semana antes do segundo turno da eleição presidencial. Alckmin compõe a chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Braga Netto está com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição.









Às 16h30, Braga Netto chegará em Ipatinga, cidade do Vale do Aço. No município, haverá o maior ato: encontro com autoridades, seguido de carreata e reunião com lideranças, às 18h30.





Já Alckmin estará em Alfenas, cidade do Sul de Minas, a partir das 14h. Depois, às 18h, o vice de Lula vai para Lavras, município da mesma região. Nos dois locais, o candidato do PSB deve abordar agronegócio e agricultura familiar.





Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos em 2 de outubro. Já Bolsonaro teve 43,20%. Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos. O segundo turno será realizado no domingo (30).