Jefferson se contradiz e afirma que agentes da PF estavam desarmados

“Eu falei: vocês não têm como me abordar, vocês não estão armados’. Todo mundo estava sem colete, todo mundo de peito nu”, disse Jefferson, durante conversa com o agente federal. Porém, na versão do ex-parlamentar, o policial ferido teria atirado primeiro nele e, por isso, teria reagido.

O ex-deputado, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), disparou tiros e lançou granada contra um delegado e uma agente da PF, para resistir à prisão determinada por Moraes. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o petebista fala sobre o confronto com os policiais em Comendador Levy Gasparian (RJ), onde mora.

“Não atirei em ninguém para pegar. Atirei no carro e perto deles. Eram quatro. Eles correram. Falei ‘sai que vou pegar vocês’”, disse.

A ordem do ministro do STF era para que Jefferson, que cumpria prisão domiciliar, retornasse para uma cela comum. O ex-parlamentar tentou se candidatar à Presidência da República neste ano, mas teve a candidatura barrada pela Corte Eleitoral. Seu substituto foi o autointitulado padre Kelmon Luis.

O presidente disse ser contrário à postura do ex-deputado federal . “Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Cármen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP”, publicou em suas redes sociais.