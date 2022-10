Cinegrafista atacado durante prisão de Roberto Jefferson passa noite em UTI

O ex-deputado atirou e jogou granadas contra agentes da Polícia Federal que cumpriam uma determinação de suspensão da prisão domiciliar (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cinegrafista da Inter TV, filiada à TV Globo, Rogério de Paula, passou a noite na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios (RJ).Ele foi agredido, na tarde desse domingo (23/10), por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), quando cobria a prisão de Roberto Jefferson (PTB), em frente à casa do ex-deputado, na cidade de Comendador Levy Casparian (RJ).