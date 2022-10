As promessas e ideias de Bolsonaro e Lula para Minas Gerais

Desde 1955, em períodos democráticos, quem ganha em Minas ganha no Brasil (foto: Fotomontagem/Reprodução/Rede Bandeirantes)

Os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi chefe do Executivo nacional entre 2003 e 2010, e Jair Messias Bolsonaro (PL), que ocupa o cargo desde 2019, dedicaram grande parte da campanha eleitoral a Minas Gerais, considerado historicamente como uma peça-chave para vencer a disputa pela Presidência da República. Enquanto o petista esteve no estado em seis oportunidades, o presidente veio dez vezes, contando com a viagem desse sábado (29/10) à capital.

Nessas visitas, os candidatos falaram sobre questões importantes para Minas e fizeram promessas para o estado aos eleitores durante discursos, debates, coletivas com a imprensa e durante as entrevistas exclusivas a TV Alterosa/Portal Uai/Estado de Minas, nos dias 12 e 21 de outubro. Entre os principais temas abordados por cada um dos candidatos, estão a privatização da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), ampliação das linhas do metrô de Belo Horizonte; duplicação de rodovias federais, tais como a BR-381; e a conclusão de hospitais em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, e Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

Lula ressaltou que após a eleição os candidatos eleitos devem se portar como chefes de estado e se colocou à disposição para conversar com Zema em um eventual governo a partir de 2023. “Não quero saber de que partido é o governador ou prefeito. Se ele foi eleito, merece ser tratado com dignidade, respeito e decência em qualquer lugar do país”, declarou o petista durante visita a Belo Horizonte, em outubro. Já Bolsonaro pontuou que o apoio de Zema vem do que eles construíram nos últimos quase quatro anos juntos. "Queremos continuar agindo dessa mesma maneira e temos muitas boas notícias para anunciar aqui para o povo de Minas Gerais", afirmou o presidente.

Além de ser o segundo maior colégio eleitoral do país, o estado foi o principal palco do segundo turno da eleição presidencial por manter a tradição de números próximos ao resultado nacional. Desde 1955, em períodos democráticos, quem ganha em Minas ganha no Brasil. No primeiro turno deste ano, em Minas Gerais, Lula recebeu 5.802.571 de votos e Bolsonaro foi escolhido por 5.239.264 pessoas.