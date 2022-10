Advogados e parlamentares pedem 'providências' contra decisões de Moraes

Advogados e parlamentares entregaram, nesta sexta-feira (28/10), à vice-procuradora-geral da República (PGR), Lindôra Araújo, um ofício com pedido de providências relacionadas às decisões inconstitucionais tomadas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, nestas eleições.

Segundo a própria PGR, o documento apresentado dois dias antes das eleições teria como objetivo de restabelecer o respeito "incondicional e apartidário", como dizia na proposta inicial à Carta Magna e garantir o equilíbrio nas disputas. "Não é de hoje que a ordem jurídica e o regime democrático são alvos de impunes ataques, materializados em violentas agressões a direitos e garantias fundamentais por alguns membros da cúpula do Poder Judiciário", afirma o documento entregue à Lindôra.

O pedido foi entregue para apurar supostas irregularidades na veiculação das propagandas eleitorais em algumas rádios do país, a situação gerou indignação entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição, e motivou pedidos de adiamento das eleições por parte de aliados do presidente.