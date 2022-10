Bolsonaro pede ajuda dos apoiadores para virar votos na reta final

Tainá Andrade - Correio Braziliense

"Preciso que cada um de vocês, até domingo, vire por dia mais um voto apenas. E esse voto, muitas vezes, é dentro de casa. Não vou pagar missão não, é fazer um pedido. Até domingo, trabalhe para mim. Consiga um voto, às vezes dentro da própria família. Se não tiver, no vizinho”, apelou ao público.

“Tem uns radicais que é difícil, né?! O cara é petista, não tem como. E você pergunta para ele: 'Tá, me convença a votar no seu candidato'. Ele não tem argumento. Vem gente de lá para cá, daqui para lá não vai", argumentou o presidente.

Mesmo dizendo acreditar na “vitória” nas urnas no domingo (30/10), Bolsonaro convocou os eleitores a praticarem uma “missão”: convencer os idosos a comparecerem às urnas.

Bolsonaro também voltou a criticar os institutos de pesquisa, relembrando a diferença entre os resultados dos levantamentos e das urnas no primeiro turno. "As pesquisas dizem, eu não acredito, mas pesquisas dizem que está empatado. Se lá atrás dizia que o outro lado tinha 14 pontos na frente, ficou cinco, se está empatado agora, é porque estamos na frente", comparou.

Bolsonaro também voltou a falar sobre a denúncia de que rádios do Norte e do Nordeste deixaram de veicular propagandas dele e privilegiaram a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O nosso governo tem o que falar de positivo não só do passado, como no presente, o outro não tem. Então tem que caluniar, mentir, tem que falar que não vai ter aumento do salario minimo, que o aposentado vai ter as pensões diminuídas. Mas acreditamos na grande maioria da população que não se deixou contaminar com essa mentira e está com a sua votação certa. Acredito na vitória e no trabalho”, declarou.