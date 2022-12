Projeto Geoparque Uberaba Terra de Gigantes é oficializado na Unesco Paris

De acordo com o geólogo Luiz Ribeiro, que é coordenador do Grupo de Geologia e Geoconservação do projeto, a previsão é que em outubro do ano que vem uma comissão avaliadora da Unesco visite Uberaba para avaliar presencialmente as áreas do projeto. “E após esta análise, outra expectativa, é que em abril de 2024, a Unesco nos envie a resposta através de um cartão, sendo que o verde é a aprovação do projeto; o laranja é a resposta de que precisaremos refazer alguns pontos do projeto; enquanto o vermelho indica reprovação do projeto e que ele precisa ser totalmente refeito”, explicou Ribeiro. Ele destaca que espera que a resposta da Unesco seja: “green card”. “Por vários anos trabalhamos com dedicação total para o desenvolvimento do projeto, que tem cerca de 50 páginas”, concluiu.





O Projeto Geoparque Uberaba conta com o apoio da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Prefeitura de Uberaba, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).