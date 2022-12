Moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Belo Horizonte registrou a primavera mais chuvosa desde 2011, quando o acumulado de chuva na capital mineira chegou a 1.074 mm. Este ano, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até o momento, a precipitação da estação foi de 769,4mm, o que corresponde a um aumento de 94,6% acima da média climatológica de 395,3mm.





E a chuva não vai dar trégua para os belo-horizontinos. Conforme o secretário nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, o cenário mais crítico do período está previsto para esta terça-feira (20/12) e quarta-feira (2/12) , em que a expectativa é de até 200mm de chuva.









Por isso, a recomendação da Defesa Civil de BH é que a população redobre sua atenção, evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de chuva forte. Além disso, o órgão pede que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, e mantenham uma atenção especial para áreas de encostas e morros.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Leia: Minas: 770 cidades têm alerta para chuvas de até 100 mm

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Situação nas regionais

Em apenas 20 dias, choveu mais que a média mensal esperada para a Região Leste de BH . Segundo a Defesa Civil da capital, a regional acumulou, até às 7h desta terça-feira (20/12), 341,4 mm. O esperado para dezembro é de 339,1 mm.





As regiões Oeste e Centro-Sul e Oeste registraram, respectivamente, 99,4% e 91,5% de toda chuva esperada para dezembro. Enquanto isso, a Pampulha, Noroeste e Norte também estão próximas de alcançar a média. Até esta terça-feira, foram registrados volumes de 301, 296,6 e 293,4 milímetros, respectivamente, em cada região. Os números ultrapassam os 85% da média.





O Barreiro foi a região que menos registrou volume de chuva neste mês, foram 211,8 mm até às 7h de hoje. Apesar disso, o acumulado já ultrapassa mais da metade prevista para dezembro, com 62,5% do volume esperado.