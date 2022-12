Verão começa nesta quarta (21); o que esperar da estação?

Segundo Inmet, a tendência é termos os três primeiros meses de janeiro com grandes períodos de céu aberto e temperaturas altas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O verão começa nesta quarta-feira (21/12) às 18h48, no horário de Brasília, em todo o Hemisfério Sul. A estação se estende até às 18h24 do dia 20 de março.

Segundo a ClimaTempo, o verão herda da primavera a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que segue ativa e provocando tempestades com rajadas de vento de 50 a 70 km/h, em média, no centro-norte do Brasil. Parte de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, está na rota das tempestades provocadas pelo ZCAS.

A tendência é que a ZCAS continue formando nuvens muito carregadas sobre o norte e no leste de Minas Gerais nos primeiros dias da estação.

Além da atuação da ZCAS, uma área de baixa pressão atmosférica se organiza no mar, na altura do litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e contribui para a formação das instabilidades. Na quinta-feira (22/12), a baixa pressão dará origem a uma frente fria, reforçando as nuvens carregadas em áreas do Sudeste.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o verão representa o auge e o declínio da época chuvosa. Ela é iniciada em dezembro e encerrada em março.

Para o verão 2022 e 2023, a expectativa é de um janeiro com índices de chuva normal a abaixo da média, com grandes períodos de céu aberto e veranicos, que são período de estiagem, acompanhado por calor intenso.

O primeiro trimestre de 2022 deve ser de índices de chuva entre o volume esperado e ligeiramente abaixo da média e temperaturas altas.