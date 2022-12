Mulher joga balde de água em menino autista aos prantos; veja o vídeo

A funcionária da escola que jogou o balde de água fria na criança disse, no registro do boletim de ocorrência da PM, que é professora de apoio.





Com relação à denúncia de maus tratos, ela explicou que a intenção de jogar o balde de água no menino é para acalmá-lo, já que ele estaria em um momento de crise e muito agitado.





A mulher ressaltou também que nunca, e em hipótese alguma, fez ou faria algo para machucar a criança.





Ela contou à PM que antes de jogar a água, no horário de dormir, o menino, que estava muito agitado, foi levado para o quarto. Ela disse que se deitou com ele para tentar acalmá-lo, porém, sem êxito.





A mulher disse também que criança urinou nas vestes e que não havia trocas de roupas em sua mochila. Nesse momento a criança teria ficado mais agressiva e sem controle.





Diante disso, ela explicou que levou o menino para um chuveiro e que jogou água nele, por ser a maneira que encontra de acalmá-lo.





Ela contou ainda que a criança adora água e que fica um copo no local para eles brincarem todas as vezes que passa por crises. A mulher relatou que costuma dar os banhos ao ar livre e com o balde, pois o menino não permanece quieta embaixo do chuveiro e, assim, evita que ele se machuque.