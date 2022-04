O que é autismo? Entenda o Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Autismo tem cura?

“Não há cura para o que não é doença”. Essa frase, usada em celebração do dia de luta contra a LGBTfobia, pode ser aplicada também para o autismo. O TEA não é uma doença, como explica a psiquiatra da infância e adolescência Jaqueline Brito.



A psiquiatra Jaqueline Brito diz que jogos educativos e estímulos são importantes para o desenvolvimento de crianças autistas (foto: Leca Novo/Divulgação)







"Autismo não é doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento, que abrange várias características, antes consideradas como doença, e que depois passaram a ser englobadas no TEA. Por não ter cura, também não é doença, é uma condição que afeta algumas pessoas", explica.



Dados emitidos em 2021 pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenção (CDC) dos Estados Unidos revelaram que, 1 em cada 44 crianças de até oito anos é autista no país. A pesquisa foi realizada em 2018, analisando famílias de 11 estados norte-americanos.



Educação inclusive está na lei