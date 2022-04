Não fale de cura: caminhos para inclusão de pessoas autistas

O abandono é o principal desafio para as mães de crianças com deficiência ou doenças raras, conta Andrea (foto: Arquivo pessoal)



Andrea Werner, de 47 anos, é jornalista, escritora e mãe do Theo, de 13 anos, um adolescente autista. Ela conta que o filho começou a apresentar sinais da deficiência próximo de completar um ano de idade e foi a escola que realizou o primeiro encaminhamento da criança a um profissional para o diagnóstico, aos 2 anos.









"É muito cômodo para a sociedade taxar essas mulheres de guerreiras, de escolhidas por Deus e não fazer a sua parte. Na verdade, essas mulheres não são guerreiras, elas estão sobrecarregadas", conta Werner.



'Lagarta vira pupa', livro que conta as histórias e aprendizados de Andrea ao lado do filho autista (foto: Arquivo pessoal)





O ativismo cresceu, foi lançado um livro com o nome "Lagarta vira pupa" e hoje o projeto se tornou um Instituto de apoio para mães e familiares de pessoas com deficiência. É esse ativismo que movimenta e une mães de crianças neurodivergentes, como é o caso de Renata Oliveira, mãe do Arthur. Ele tem 22 anos, é autista, programador e tiktoker.

"Muitos pais me chamam no Instagram, contando alguma história, perguntando o que fazer. Essa semana uma mãe perguntou para o Arthur o que poderia fazer porque a filha, autista, passou a recusar o arroz e feijão de sempre", diz Renata. "Eu disse que algo pode ter mudado, como o tempero, a marca, a tigela que está sendo servido, ou a posição dos alimentos no prato e isso pode estar fazendo com que ela rejeite a comida", explicou o Arthur.



Luta contra o charlatanismo





Pais dão MMS (dióxido de cloro diluído) p/ os filhos autistas via enema, pelo ânus. Afinal, alvejante tem gosto ruim. As crianças expelem muco e revestimento intestinal. Pais acham que são vermes, %u201Cos verdadeiros causadores do autismo%u201D segundo os charlatães que vendem o MMS. pic.twitter.com/740tDxwIQy %u2014 Andréa Werner (@andreawerner_) May 17, 2019



Além de todas as dificuldades já mencionadas, muitas famílias são bombardeadas na internet com sugestões "milagrosas" de tratamento ou promessa de "cura" do autismo. Em 2019, viralizou nas redes sociais um remédio que seria capaz de eliminar "vermes" do autismo pelas fezes. O MMS, um alvejante industrial, era vendido em diversos sites on-line, de fácil acesso. A febre acabou conquistando mães e pais que ainda têm dificuldade para aceitar a deficiência e estão desesperados. O uso do produto é extremamente arriscado, e pode causar diarreia e lesões no trato intestinal, sem nenhuma correlação científica de que ele poderia trazer a "cura" do autismo.