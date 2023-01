Deslizamento de terra atinge casa e soterra três carros no Barreiro

Área foi isolada pela Defesa Civil por risco de novos desabamentos (foto: Redes sociais/Reprodução)

Mortes pelas chuvas

Um deslizamento de terra fez parte de uma casa desmoronar no bairro Vila Cemig, no Barreiro, na noite dessa segunda-feira (09/01). O desmoronamento acabou soterrando três carros. Ninguém se feriu.Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, apesar de o imóvel ter sido atingido apenas parcialmente, a área foi isolada preventivamente por risco de novos desabamentos. Três pessoas foram encaminhadas para a casa de parentes.Em decorrência das constantes chuvas na capital, o órgão renovou o alerta de risco geológico até a próxima quinta-feira (12/01).A Defesa Civil pede que a população fique atenta a trincas nas paredes, água empoçada no quintal, portas e janelas emperradas, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estofadas e estalos.Nessa segunda-feira (09/01), o número de mortos pelas chuvas em Minas Gerais chegou a 18, com o desabamento de uma casa de três andares em Barbacena onde estavam cinco pessoas. Um jovem de 23 anos morreu no local.As 18 mortes aconteceram nas cidades de Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim, Presidente Bernardes, Governador Valadares, Antônio Dias, Grão Mongol, Resende Costa, Caratinga e Barbacena.