Minas Gerais chega a 18 mortes causadas pelas chuvas

Bombeiros trabalham nos escombros de casa que desabou em Barbacena na madrugada desta segunda-feira (9/1) (foto: CBMMG)





De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis moradores estavam na residência e cinco deles saíram sem ferimentos. Mas o jovem de 23 anos, em determinado momento, retornou para dentro da casa, sendo atingido quando a estrutura colapsou. O corpo foi resgatado por volta das 4h25 desta segunda-feira. Subiu para 18 o número de mortes causadas pelas chuvas em Minas Gerais. O óbito, confirmado pela Defesa Civil de Minas Gerais, foi registrado em Barbacena, no Campo das Vertentes. Um jovem de 23 anos não resistiu quando sua residência desabou na na madrugada de hoje (9/1).O desabamento da casa de três andares, na Rua Paulo Antônio de Paula, no bairro Monsenhor Mário Quintão, atingiu outras três residências vizinhas, que foram interditadas, e os moradores removidos.De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis moradores estavam na residência e cinco deles saíram sem ferimentos. Mas o jovem de 23 anos, em determinado momento, retornou para dentro da casa, sendo atingido quando a estrutura colapsou. O corpo foi resgatado por volta das 4h25 desta segunda-feira.

Morte em Caratinga





Conforme a Defesa Civil Estadual, um imóvel na Rua José Capixaba, no Bairro Santo Antônio do Manhuaçu, foi soterrada durante a manhã de hoje. Três pessoas estavam nom imóvel. Duas delas foram socorridas com vida, mas a idosa já foi encontrada sem vida.





Devido ao impacto, há risco de novos desmoronamentos no local. Além disso, a comunidade permanece com dificuldade de acesso devido à queda de outras barreiras e à destruição de pontes de acesso. Até o momento, não há informações sobre mais mortes.





Chuvas continuam em Minas Gerais



De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, as chuvas continuarão a cair em Minas Gerais, e o acentuado volume pode resultar em deslizamentos de encostas, aumento gradativo e/ou repentino do nível de rios, cachoeiras e reservatórios proporcionando transtornos à população.





O boletim divulgado nesta segunda-feira (9/1) informa ainda que há previsão de muita chuva para o Sul, Oeste e Triângulo Mineiro no início da semana.





A Defesa Civil registrou neste período chuvoso, que começou a ser contabilizado em 21 de setembro, 18 óbitos, 1.935 desalojados e 10.662 desabrigados. São 131 municípios em Situação de Emergência.