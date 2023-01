BH: pista do Anel Rodoviário cede na altura do Betânia e complica trânsito

Barranco às margens da pista do Anel Rodoviário também ameaça desabar (foto: Jair Amaral/EM/D.A press)

Uma parte da pista afundou no Anel Rodoviário, altura do bairro Betânia, em Belo Horizonte, prejudicando o trânsito no sentido Vitória, na manhã desta terça-feira (10/01).A pista cedeu no lado direito.Motoristas relatam trânsito lento na região desde a noite desse domingo (08/01), quando o buraco começou a se formar. Um barranco às margens da pista também ameaça desabar O Estado de Minas entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Polícia Militar Rodoviária e aguarda retorno.O Dnit ainda não informou se há previsão para início das obras de recuperação do asfalto.