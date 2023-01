Chuvas: trem que liga Vitória a Minas é suspenso novamente

Ainda não há previsão de retorno das atividades do trem

A partir desta terça-feira (10/1), a Vale, empresa que administra o trem decidiu por suspender a circulação do modal. Inclusive, o trecho entre Itabira e Nova Era também está com fluxo interrompido.

De acordo com o que foi informado pela empresa, as equipes de manutenção estão trabalhando para que as condições de tráfego sejam estabelecidas e ainda não há previsão de retorno.