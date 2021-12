Discussão por bombinha termina com jovem morta a tiros e mulher ferida

Suspeito teria uma rixa com a jovem Thalisa Micaelle, morta a tiros (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Mãe e filha foram baleadas após o jogo do Atlético Mineiro, nessa quarta-feira (15/12), em Perdões, no Sul de Minas. O caso aconteceu próximo a um bar depois que um homem teria jogado uma bombinha próximo às vítimas. O suspeito é funcionário da prefeitura e está foragido.

Em seguida, teria começado uma discussão entre os três, quando o suspeito sacou uma arma e atirou três vezes contra a jovem. Um dos tiros acertou também a mãe de Thalisa.

Segundo a polícia, as vítimas foram socorridas e levadas ao hospital da cidade. Thalise foi atingida com um tiro na bochecha e os outros dois nas costas. Ela morreu ao dar entrada no hospital. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e vai ser enterrado na manhã desta sexta-feira (17/12) no Cemitério Municpal de Perdões.



Já a mãe dela, de 41 anos, foi ferida acima do peito, do lado esquerdo. A mulher está internada e o estado de saúde é estável.

Ainda segundo a polícia, o suspeito tem 30 anos e está foragido. Os militares foram até a casa do homem, mas ele não estava. A mulher dele contou que existe uma rixa entre o marido e as vítimas, mas não deu detalhes. A Polícia Civil segue investigando o caso.

A Prefeitura Municipal de Perdões informou que o suspeito é servidor público e que o Departamento Jurídico está analisando a situação.