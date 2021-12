Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 17 diante da filha de 1 ano

Homem foi preso pela PM de Araxá após ser denunciado pela enteada por estupro consumado (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 32 anos foi preso nesta quarta-feira (15/12) na Polícia Militar (PM) em Araxá, no Alto Paranaíba, acusado de estuprar a própria enteada, de 17 anos, na frente da filha dele, uma bebê de um ano e nove meses. Ele negou o crime.



A vítima apresentava escoriações no rosto e foi conduzida até o Hospital Santa Casa para realização de exames.

De acordo com relato da jovem à PM, após a sua mãe sair para trabalhar, o suspeito comprou latinhas de cerveja, sendo que os dois passaram a consumi-las.





A menor contou que negou o ato, sendo que ele teria ficado nervoso e usado de força física para agarrá-la por trás. Em seguida, o suspeito teria retirado suas roupas à força e depois, estuprado a jovem, que começou a gritar.

Então, a filha de um ano e 9 meses do suspeito teria acordado e presenciado a cena, sendo que, neste momento, o suspeito teria parado com o ato e ido para o banheiro.

A jovem declarou ainda à PM que já houve outras ‘investidas’ dele e que há um mês, ele aproveitou que ela estava bêbada e manteve relações sexuais com ela no seu quarto, e que quando amanheceu o homem a chamou para conversar e pedir desculpas, dizendo que ‘aquilo’ não iria mais acontecer.

O suspeito negou o crime à PM e disse que não manteve relações sexuais com a vítima, mas que comprou várias latinhas de cervejas e que consumiu elas juntamente com ela.

Ele contou também aos militares que em determinado momento se desentenderam e ele ficou nervoso porque ela estava embriagada e queria sair de casa, sendo que no intuito de impedi-la de sair a segurou com força pelos braços e a sacudiu já que, ainda segundo ele, ela estava descontrolada após o uso de bebida.

Sobre as fotos com poses sensuais da vítima que estão no seu aparelho celular, ele disse que foram enviadas pela própria vítima via WhatsApp para um ‘ficante’ dela, porque o celular dela estava estragado e ela usou seu aparelho.

O suspeito preso foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Araxá para as próximas providências.