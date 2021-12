Araxá realiza mutirão da 1ª, 2ª e 3ª doses da Pfizer até segunda (20/12)

Mutirão busca colocar doses em dia e antecipar vacinas marcadas para os últimos dias do ano (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) Araxá vai promover nos próximos dias um mutirão de vacinação de 1ª, 2ª e 3ª doses da Pfizer, para toda a população a partir dos 12 anos. O cronograma prevê também a aplicação da Astrazeneca para pessoas maiores de 18 anos com dose agendada até o dia 4 de janeiro - ou em atraso.

O mutirão é um esforço da prefeitura da cidade do Alto Paranaíba para antecipar as aplicações marcadas para os últimos dias do ano e, assim, evitar faltas por causa das festas. Já a repescagem é para ampliar a cobertura vacinal no município.

Araxá já distribuiu 177.290 doses e também aplica doses da CoronaVac, de acordo com o cartão de vacinas.

A 1ª dose contempla pessoas que ainda não se vacinaram contra a COVID-19. Já a 2ª aplicação abrange o público a partir de 12 anos que tenha sido imunizado com a 1ª dose há pelo menos três semanas (21 dias) ou esteja em atraso.

Para receber a dose reforço (3ª), é necessário ter sido imunizado com a 2ª dose há pelo menos cinco meses.

Confira o cronograma completo

Sesc – Rua Doutor Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha, das 8h ás 16h

1ª dose pessoas a partir de 12 anos (adolescentes, adultos e idosos) sem comorbidades

Período: quinta, sexta e segunda (16, 17 e 20 de dezembro)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e cartão de vacina.

2ª dose Pfizer para pessoas a partir de 12 anos (adolescentes, adultos e idosos) que tenham sido imunizadas com a 1ª dose há pelo menos três semanas (21 dias)

Período: quinta, sexta e segunda (16, 17 e 20 de dezembro)

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina.

3ª dose (dose reforço) para adultos e idosos (18+) que tenham sido imunizados com a 2ª dose há pelo menos 5 meses

Período: quinta, sexta e segunda (16, 17 e 20 de dezembro)

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina.

2ª dose AstraZeneca para pessoas a partir de 18 anos (adultos e idosos) com o agendamento no Cartão de Vacina até o dia 4 de janeiro ou doses em atraso

Dia: 16 de dezembro (quinta)

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina.

2ª dose CoronaVac de acordo com o cartão de vacina ou doses em atraso

Dia: 16 de dezembro (quinta)

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina.

UNISA – Travessa Piauí, 35, São Geraldo

3ª dose (dose adicional) para pacientes com alto grau de imunossupressão

Condição: que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias

Período: quinta e sexta (16 e 17 de dezembro) - 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver), cartão de vacina e declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica.

3ª dose (reforço) em profissionais de saúde que receberam a 2ª dose da vacina

Condição: em um intervalo de 5 meses entre as aplicações

Período: quinta e sexta (16 e 17 de dezembro) - 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, carteira profissional, cartão do SUS (se tiver) e cartão de vacina.

2ª dose de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades e deficiência permanente grave

Condição: com intervalo de 21 dias entre as aplicações.

Período: quinta e sexta (16 e 17 de dezembro) - 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina.

1ª dose de adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades e deficiência permanente grave

Período: quinta e sexta (16 e 17 de dezembro) - 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão de vacina, cartão do SUS (se tiver) e declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. Quem possuir Benefício de Prestação Continuada (BPC), deve levar o comprovante e a vacinação deve ter a presença de um acompanhante.

1ª dose Gestantes, Puérperas e Lactantes, a partir de 12 anos

Período: quinta e sexta (16 e 17 de dezembro) - 8h às 16h.

Puérperas (com até 45 dias) e Lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, cartão do SUS (se tiver), cartão de vacina (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver), cartão de vacina (se tiver) e cartão Pré-natal.

Vacinômetro

Das 185.741 doses entregues à cidade de Araxá, 177.290 foram aplicadas e 8.451 estão em aplicação.

Atualmente, 86.857 araxaenses já tomaram a primeira dose e 76.104 já foram contemplados com a segunda imunização. Outras 9.380 pessoas já receberam a terceira dose, e 4.949, o imunizante da Janssen.

Vacinômetro de Araxá no dia 15 de dezembro de 2021 (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Pandemia em Araxá

Quanto ao número de casos de COVID-19, o município já registrou 15.307 notificações positivas para a doença e 244 mortes. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (15/12), nas últimas 24 horas foram apenas três casos confirmados e nenhum óbito.

Cerca de 22 pessoas estão em recuperação domiciliar. Já a ocupação dos leitos de UTI está em 30% - dos 10 disponíveis, dois estão ocupados por pacientes de Araxá e o terceiro por um morador de fora da cidade. As acomodações clínicas registram ainda a internação de outras três pessoas.