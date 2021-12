SES intensifica ações para conter alta de casos de COVID no Norte de Minas

Distrito de São Geraldo registrou uma morte e aumento do número de casos da COVID na semana passada (foto: Rede sociais/Divulgação)

A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros (SRS), está trabalhando junto com a Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Sá, no Norte de Minas, para tentar conter a transmissão comunitária da COVID-19 no Distrito de São Geraldo.





Nesta terça-feira (14/12), a Fundação Ezequiel Dias (Funed) confirmou que quatro amostras de exames RT-PCR enviadas na semana passada para análise laboratorial testaram positivo para a doença. Com base nesse resultado, a Superintendência Regional de Saúde pediu à Funed para fazer o sequenciamento genético das amostras e detectar qual é a variante que está circulando no distrito.





Por outro lado, seguindo orientação da SRS, a Secretaria de Saúde de Francisco Sá já fez a testagem em 65 moradores sintomáticos que moram na localidade. Ao todo, 26 exames deram positivo para a COVID.





Na semana passada, equipes de atenção primária à saúde e de vigilância epidemiológica do município estiveram no distrito e repassaram orientações para comerciantes seguirem as normas sanitárias, evitando aglomerações de pessoas. As atividades escolares estão suspensas pelo período de 14 dias.





Os serviços de saúde estão orientando a população para manter o isolamento das pessoas com sintomas ou com suspeitas de terem contraído a COVID. Além disso, pessoas que tiveram contato com outras que testaram positivo para a doença também estão sendo monitoradas. Os profissionais de saúde foram orientados pela SRS para o uso de equipamentos de proteção individual.





Levantamento dos vacinados e repasse de mais doses





A pedido da SRS o município está fazendo, ainda, o levantamento da cobertura vacinal da população do Distrito de São Geraldo. O objetivo é saber o número de pessoas que já tomaram a primeira e segunda dose de uma das vacinas contra a COVID (AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer) ou da dose única da Janssen.





Com base nos dados, a SRS vai avaliar a necessidade de aumentar o repasse de vacinas para que a Secretaria de Saúde de Francisco Sá intensifique a vacinação da população, inclusive com aplicação da dose de reforço (terceira dose).





A coordenadora de vigilância em saúde da SRS de Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes ressalta a importância do município intensificar as ações de mobilização e de orientação da população para continuar adotando medidas de higiene, com utilização de máscaras e álcool em gel.





“Isso é de fundamental importância, mesmo envolvendo as pessoas que já tomaram as duas doses da vacina contra a COVID ou a dose de reforço. Estar com o esquema vacinal completo é importante, mas não evita que uma pessoa já imunizada não seja contaminada pelo coronavírus. O principal benefício da vacinação é que a pessoa não evoluirá para os casos mais graves da doença, sobretudo se não possuir comorbidades.”





Na semana passada, o município registrou uma morte em razão da COVID, além do aumento de casos da doença na localidade . O assunto foi tratado na sexta-feira (10/12), durante reunião do Centro de Operações de Emergências em Saúde – (COES), que reúne gestores de saúde do Norte de Minas; representantes do Conselho de Secretarias de Saúde de Minas Gerais – (Cosems); o Ministério Público e referências técnicas da SRS de Montes Claros e das Gerências Regionais de Saúde de Januária e Pirapora.





Vacinação em Francisco Sá





Nesta terça-feira (14/12), o painel vacinômetro mantido pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais contabilizou que, em Francisco Sá, já foram aplicadas 32.946 doses de vacinas contra a COVID-19. Ao todo, 13.172 pessoas já concluíram o esquema vacinal com a aplicação das duas doses de imunizantes da AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou a dose única da Janssen.





Outras 16.844 pessoas já tomaram a primeira dose de um dos imunizantes e aguardam o término do prazo para a conclusão do esquema vacinal. Já a dose de reforço (terceira dose) foi aplicada em 1.606 trabalhadores da saúde e pessoas com idade acima de 60 anos.

