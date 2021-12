Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, terá posto da Marinha em 2022

Imagem do projeto da patromoria da Marinha na Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima (foto: Divulgação/CSis) Lagoa artificial dentro do Condomínio Alphaville, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Lagoa dos Ingleses terá um posto da Marinha do Brasil a partir de 2022. Será instalada uma patromoria a fim de abrigar embarcações e veículos, além de servir como posto de treinamento da Capitania Fluvial de Minas Gerais.









O CSul, que administra a Lagoa dos Ingleses, doou o terreno e afirma que o espaço já será preparado para as obras a partir do início de 2022. Atualmente, a frota da Capitania Fluvial de Minas Gerais fica abrigada no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





A expectativa é de que o novo local atenda melhor as equipes quanto aos treinamentos, por exemplo. "A patromoria vai ficar num ponto estratégico, às margens da BR-040, o que facilitará o trabalho de deslocamento das nossas embarcações para diversas áreas onde atuamos, como Juiz de Fora, São João del-Rei, Lavras e na própria Região Metropolitana, caso da represa de Várzea das Flores e de Esmeraldas", diz Silvio Aderne Neto, assessor de Relações Institucionais da Marinha em Minas Gerais e oficial da reserva da Marinha.





"A parceria com a Marinha e viabilização da construção da patromoria na Lagoa dos Ingleses é mais um passo no projeto de desenvolvimento do Vetor Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Lagoa do Ingleses cada vez mais é procurada para a prática de atividades náuticas e é muito importante termos aqui um posto da Capitania Fluvial de Minas Gerais. Estamos orgulhosos de poder contribuir com esse trabalho, que terá reflexos positivos em muitas regiões de Minas Gerais", afirmou Maury Bastos, presidente da CSul.