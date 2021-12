Começa nesta quarta (15/12) o pagamento do Programa Renda Básica em Araxá

Prefeitura de Araxá vai distribuir R$ 200 mensais para quase 1.600 famílias (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) A prefeitura de Araxá começa a distribuir o pagamento do Programa Renda Básica Araxá nesta quarta-feira (15/12). A iniciativa do executivo é um subsídio financeiro mensal de até R$ 200 distribuído a pessoas em situação de pobreza na cidade do Alto Paranaíba - cuja situação ficou ainda mais desafiadora com a pandemia da COVID-19.

Cerca de 160 famílias participaram da cerimônia de entrega do Cartão da Família, que será utilizado para quem se inscreveu no projeto e teve o cadastro aprovado pela Secretaria Municipal de Ação Social. A reunião ocorreu na segunda-feira (13/12), no Teatro Municipal de Araxá.

160 familiares estiveram presente durante a entrega do cartão que dará acesso ao valor do projeto (foto: Reprodução/Prefeitura de Araxá)

Ao todo, 1.590 famílias foram contempladas com o auxílio. De acordo com o prefeito Robson Magela (Cidadania), o programa busca oferecer acolhimento para pessoas que passam por problemas financeiros. “Muitas pessoas perderam seus empregos durante a pandemia e inúmeras famílias estão passando por dificuldades”, diz.

O dinheiro ficará disponível por 12 meses – caso a família não consiga se estabelecer economicamente durante este tempo, haverá prorrogação por igual período.

“Com o aumento da inflação, as coisas estão ficando cada vez mais caras, e esse auxílio chega em bora hora para as famílias”, destaca Mauro Chaves (Republicanos), vice-prefeito de Araxá.