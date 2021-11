Mais de 140 mil famílias de BH já concluíram cadastro para receber auxílio

Auxílio BH pode impactar mais de 1 milhão de pessoas de forma direta (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O pagamento do Auxílio Belo Horizonte, que visa a transferência de renda para famílias de baixa renda da capital mineira, começa no dia 15 de dezembro. Até o momento, segundo a prefeitura, 143.075 famílias já deram entrada no processo e receberão o benefício já na primeira rodada de depósitos. O número equivale a pouco mais de 55% das famílias elegíveis para receber os valores.









Após a primeira semana de consultas, a prefeitura indicou que, das 152 mil famílias vulneráveis socialmente inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda de até meio salário mínimo, 53% já solicitaram o benefício. Neste caso, as famílias têm direito a receber R$ 600, pagos em seis parcelas mensais de R$ 100.





Famílias em extrema pobreza, com renda de até R$ 89 e famílias em situação de pobreza, com renda de até R$ 178, têm direito a receber mais um benefício de R$ 1,2 mil e R$ 600, respectivamente.





"No caso das 72 mil famílias em situação de extrema pobreza, cerca de 40 mil famílias já fizeram a solicitação do benefício, ou mais de 55%. No caso das 16 mil que estão em situação de pobreza, a porcentagem chega a 61% do público total, com 10 mil famílias concluindo o processo", afirma a PBH.





Quem também pode solicitar o benefício são famílias com estudantes inscritos na rede municipal de ensino. Ao todo, 62,78% da população elegível nesse quesito já solicitou o auxílio de R$ 100 para dezembro como complementação da alimentação escolar. Neste caso, 154.257 famílias podem pedir o benefício, mas 96.838 já entraram com a solicitação formal até o momento.





A adesão foi maior entre as famílias com estudantes e que têm direito a acumular outro benefício devido à situação de renda. Isso porque 80,52% já entrou com a solicitação. São 43.535 famílias encaixadas no quesito, sendo que 35.056 já formalizaram o interesse no benefício. "É importante que essas famílias acessem o site até 30 de novembro para garantir o recebimento do benefício no mês de dezembro", salienta a prefeitura.



Além do pagamento até dezembro deste ano, haverá outros três depósitos: até 15 de janeiro, 15 de fevereiro e 10 de março de 2022.