COVID-19 em BH: após ligeiro aumento, ocupação de leitos apresenta queda

Indicadores da COVID-19 em BH estão todos controlados (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)









Veja como estão os indicadores da COVID-19 em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A. Press) Já as unidades de enfermaria, que registravam uma ocupação de 45%, levando em conta as redes pública e privada, passaram a ter 43,8% de demanda. Houve leves quedas. Na rede SUS, o número saiu de 62,4% para 61,6%. Na rede particular, o decréscimo saiu de 26,8% para 25,2%.





Assim como nessa quarta-feira (24/11), o índice de transmissão em BH se manteve em 0,94, ficando na fase de controle, representada pela cor verde, assim como os outros dois indicadores citados na reportagem.





Casos e mortes





Nas últimas 24 horas, Belo Horizonte registrou mais cinco mortes no boletim. Com isso, 7.015 pessoas perderam a vida por COVID-19 na capital. Também foram constatados mais 266 casos positivos de coronavírus. Com a atualização, 292.256 diagnósticos de COVID foram feitos na cidade.





Vacinação





BH registrou mais 20.831 aplicações de vacinas contra a doença. Foram administradas 889 de primeira dose, 16.258 de segunda e 3.684 de reforço. Não foram registradas novas aplicações da dose única administrada pela Janssen.





A capital mineira já registrou 2.132.344 doses aplicadas como sendo a primeira, 1.798.254 com a segunda, 60.810 com a Janssen e 325.678 de reforço.





