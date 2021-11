Sábado (27/11) será o Dia D da 'Mega Vacinação' contra a COVID, em Contagem

O horário da vacinação nas unidades será das 8h às 16h; no ponto extra do Big Shopping será das 10h às 19h (foto: Fábio Silva / PMC)

A cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai realizar o Dia D da “Mega Vacinação” contra a COVID-19 no próximo sábado (27/11). Um posto de vacinação em cada regional do município estará aberto para receber todos que precisam se imunizar. O horário será das 8h às 16h, nas unidades, e das 10h às 19h, no ponto extra do Big Shopping.

Neste dia, a dose de reforço será ampliada para as pessoas acima de 18 anos com cinco meses, no mínimo, de intervalo da segunda dose.

Segundo a prefeitura, a partir desta ampliação, mais de 30 mil pessoas estarão aptas a tomarem a dose de reforço no município, sendo que 35 mil já receberam.

Confira os públicos que serão atendidos no DIA D:

• Pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose;

• Pessoas que precisam tomar a segunda dose, incluindo, principalmente, as que estão em atraso;

• Pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer antes do dia 7/11, para receberem a segunda dose;

• Pessoas a partir de 18 anos para a dose de reforço que já completaram cinco meses da segunda dose;

• Pessoas imunossuprimidas para a dose de reforço que já completaram 28 dias da segunda dose.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Fabrício Simões, o esforço para completar a vacinação contra a COVID-19 deve ser coletivo, pois só assim a pandemia poderá ser vencida.

“Contagem tem cerca de 40 mil pessoas com a segunda dose atrasada e ainda faltam cerca de 40% dos adolescentes a partir de 12 anos, de acordo com estimativa do IBGE, para receberem a primeira dose. Esses números nos preocupam, pois temos vacinas disponíveis e precisamos avançar na vacinação deste público. É muito importante que todos aproveitem o sábado para se vacinarem”, explica o secretário.

A prefeitura ainda alerta que quem tomou a primeira dose da vacina da Pfizer antes do dia 7/11 e ainda não tomou a segunda dose está apta a recebê-la no Dia D – Contagem está antecipando a segunda dose do imunizante para 21 dias após a primeira.