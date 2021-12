Auxílio Brasil de R$ 400 começa a ser pago nesta sexta (10/12); saiba mais

Auxílio Brasil começa a ser pago nesta sexta-feira (10/12) em todo o país (foto: Agência Brasil/Reprodução )



A Caixa Econômica Federal seguirá o mesmo antigo calendário do extinto Bolsa Família, iniciando com os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 1. O calendário de pagamento vai até o dia 23 de dezembro.



Usualmente os beneficiários recebem nos dez últimos dias úteis do mês. em dezembro, em função do feriado de Natal, o calendário regular foi antecipado em uma semana. Veja as datas: Nesta sexta-feira (10/12), cerca de 14,5 milhões de famílias começam a receber a segunda rodada de pagamento do Auxílio Brasil. A partir desta data, o benefício passa a ter um valor mínimo de R$ 400 para as famílias que fazem parte do CadÚnico e que já receberam o primeiro pagamento do auxílio em novembro.No último mês, o valor médio do Auxílio Brasil foi R$ 224,41. No entanto, uma medida provisória publicada em edição extra no Diário Oficial da União, nesta terça-feira (7/12), autorizou a antecipação do novo valor do benefício.A Caixa Econômica Federal seguirá o mesmo antigo calendário do extinto Bolsa Família, iniciando com os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 1. O calendário de pagamento vai até o dia 23 de dezembro.Usualmente os beneficiários recebem nos dez últimos dias úteis do mês. em dezembro, em função do feriado de Natal, o calendário regular foi antecipado em uma semana. Veja as datas:

NIS final 1: 10 de dezembro

10 de dezembro NIS final 2: 13 de dezembro

13 de dezembro NIS final 3: 14 de dezembro

14 de dezembro NIS final 4: 15 de dezembro

15 de dezembro NIS final 5: 16 de dezembro

16 de dezembro NIS final 6: 17 de dezembro

17 de dezembro NIS final 7: 20 de dezembro

20 de dezembro NIS final 8: 21 de dezembro

21 de dezembro NIS final 9: 22 de dezembro

22 de dezembro NIS final 0: 23 de dezembro

Informações sobre o pagamento

Para consultar as informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas, o Ministério da Cidadania disponibilizou dois aplicativos. O beneficiário deve acessar o aplicativo Auxílio Brasil, desenvolvimento para o programa social; ou o aplicativo Caixa Tem, criado para acompanhar as contas poupança digitais no banco.

Entenda os benefícios do programa

Consideradas em situação de extrema pobreza, as famílias com renda per capita de até R$ 100 têm direito ao Auxilio Brasil. Assim como aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.



O novo programa, criado para substituir o Bolsa Família, tem três benefícios básicos e seis suplementares. Os últimos podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou que um filho se destaque em competições acadêmicas, científicas ou esportivas. Benefícios básicos: