Polícia prende integrantes de quadrilha do golpe do cartão clonado

Parte do material apreendido com os suspeitos (foto: Divulgação/PCMG) A Polícia Civil prendeu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, mais dois homens suspeitos de pertencer a uma organização criminosa especializada na aplicação do chamado golpe do cartão clonado. A dupla foi presa ainda dentro da Operação Lusíadas, desencadeada em 2020 com objetivo de desmantelar a quadrilha que age em cinco Estados do Brasil.

Os suspeitos são do Rio de Janeiro e estavam em hotel do bairro Tubalina, Zona Sul da cidade. A prisão ocorreu no dia 11, mas só foi revelada nesta terça-feira (14/12) por causa das investigações que prosseguiram, com o intuito de prender mais criminosos. O delegado chefe do 9º Departamento de Polícia Civil, Marcos Tadeu, disse que as diligências vão continuar.

O delegado Marcos Tadeu aproveitou para alertar a população sobre o golpe e pedir que as pessoas tomem cuidado quando receberem telefonemas de alguém se dizendo de instituições financeiras, porque do outro lado da linha pode haver um golpista. Com os suspeitos, em Uberlândia, por exemplo, os policiais civis apreenderam cartões quebrados e intactos, máquinas de passar cartão, dinheiro e outros objetos utilizados no golpe. Um carro tembém foi apreendido.

A partir da prisão, os policiais apuraram que eles faziam parte de uma rede nacional. Os criminosos foram encaminhados ao Presídio Uberlândia I.