PRF prende homem com 620kg de maconha em carro com placas clonadas

Ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quarta-feira (21/7) integra a terceira fase da Operação Caminhos de Minas (foto: PRF/Divulgação)





Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrado com um carregamento de aproximadamente 620 kg de maconha em seu automóvel, na BR-356, na altura do km 255, em Muriaé, na região da Zona da Mata.

A operação policial, que integra a terceira fase da Operação Caminhos de Minas, aconteceu após a PRF receber informações da área de inteligência, nessa quarta-feira (21/7).

Durante a abordagem, os policiais localizaram 680 tabletes de maconha armazenados no interior do veículo, que também utilizava placas adulteradas de São Caetano do Sul (SP).

Conforme a PRF, os entorpecentes, caso fossem comercializados, poderiam render mais de R$ 600 mil para o tráfico de drogas.

As diligências também apontaram que o condutor não tinha carteira de motorista. Ainda conforme os policiais, o homem disse que recebeu R$ 8 mil para pegar o veículo em Umuarama (PR) e entregá-lo com a carga no estado do Rio de Janeiro.

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados junto com o preso à Delegacia de Polícia de Muriaé.