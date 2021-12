Após mais de 40 dias, Varginha volta a registrar morte por COVID-19

Um idoso que não teve a idade divulgada morreu por COVID-19 na cidade após mais de 40 dias (foto: Imagem ilustrativa - 1662222/Pixabay) Após 42 dias sem registrar mortes por COVID-19, Varginha anunciou nesta quarta-feira (15/12) o óbito de um idoso, causado pela doença. A cidade do Sul de Minas segue com mais sete pessoas internadas com COVID-19 e o setor de saúde intensifica a campanha de vacinação contra o novo coronavírus.

O munícipio tem mais sete pessoas internadas em tratamento pela doença e totaliza 18.142 casos do novo coronavírus. Preocupada com o fim do ano, a prefeitura está intensificando a vacinação na cidade. “Vacina Varginha, prepare-se para um Natal melhor em família” é o tema da campanha.

Prefeitura instala novos pontos de vacinação na cidade (foto: Ascom/Divulgação)

A prefeitura informou que várias estratégias estão sendo adotadas para favorecer a imunização contra a COVID-19 da população maior de 12 anos. Além dos pontos tradicionais, como a Policlínica Central, UBS Imaculada, UBS Sion e UBS Jardim Colonial, os moradores podem receber a vacina em dois pontos móveis no Centro da cidade, no shopping, no terminal rodoviário e nas Unidades Básicas de Saúde da zona rural.

Prefeitura pretende vacinar toda a população para garantir um natal feliz (foto: Ascom/Divulgação)

“O avanço da cobertura vacinal marca um novo cenário epidemiológico e assistencial no enfrentamento da COVID-19. Com mais de 75 % da população geral, completamente vacinada, as famílias passam a esperar por um natal mais feliz este ano. Bem como favorece para que haja menor circulação viral na principal data de festa familiar anual”, ressalta Luiz Carlos Coelho, médico infectologista e responsável pelo Setor de Enfretamento à COVID-19.

Varginha já aplicou 226.007 doses da vacina contra a COVID-19 e já ultrapassou os 100 mil moradores que receberam a segunda dose do imunizante. O município foi um dos que saiu na frente na região com o reforço da Janssen, que começou nessa terça-feira (14/12).