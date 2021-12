Morre a ex-deputada federal mineira Sandra Starling, fundadora do PT

Deputada Federal Sandra Starling morreu de infarto do miocárdio (foto: ALMG)

A ex-deputada federal por Minas Gerais Sandra Starling morreu na noite dessa terça-feira (14/12), aos 77 anos. A morte de Sandra foi confirmada pela sobrinha, Mariana Starling, na manhã de hoje (15/12).Sandra sofreu infarto do miocárdio. Ele estava internada desde o último sábado (11/12), no CTI de um hospital particular de Belo Horizonte, onde ficou em ventilação mecânica.De acordo coma família, não haverá velório, nem sepultamentou ou cremação,a tendendo a vontade manifesta de Sandra. Ela pediu para que seu coprpo fosse doado para a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, onde trabalhou também trabalhou como professora univesitária.Sandra foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT), na década de 1980. Professora universitária, cientista política e bancária, Sandra Starling ocupou cadeira na Câmara dos Deputados entre 1991 e 1999.Em 1986 foi eleita deputada estadual para a primeira bancada petista na Assembleia Legislativa do estado de de Minas Gerais, juntamente com outros quatro parlamentares.Em 1993, ela se licenciou da Câmara dos Deputados posto para assumir a Secretaria de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte, comandada pelo correligionário Patrus Ananias.Em 1982, Sandra disputou o governo mineiro. Ficou em terceiro lugar na corrida vencida por Tancredo Neves, então do PMDB, atual MDB.Na Câmara, chegou a liderar, por algum tempo, a bancada de parlamentares petistas. Contrária a algumas diretrizes da legenda, ela se desfiliou em 2010."Sandra nos deixa muitas saudades e um legado de luta. Um legado de uma luta feminista, que naquela época se dava em circunstâncias ainda mais difíceis. Sandra Starling: presente", disse o deputado federal Rogério Correia, do PT, aoA caminhada política de Sandra Starling começou na militância estudantil católica, nos anos 1960. Depois, ao ser admitida na Refinaria Gabriel Passos (Regap), participou da criação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Petróleo (Sindipetro). Com a entidade de classe dissolvida pela ditadura militar e ante as pressões do novo governo, passou a dar expediente na Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais (Minascaixa).Em 1972, Sandra se formou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que depois a empregou como professora de Sociologia. Em 1986, quando já compunha os quadros diretivos do PT, teve a cassação da Petrobras anistiada.A ex-deputada teve curta passagem, em 2003, pela secretaria-executiva do Ministério do Trabalho, então encabeçado pelo baiano Jacques Wagner."Além de ser a única advogada em um partido integrado naquela época por economistas, sociólogos e cientistas políticos, houve outro fator que me favoreceu muito - a idade. Nem pensava em ser candidata a governadora, mas como o nosso candidato desistiu, e o outro possível candidato não tinha idade suficiente, acabei sendo indicada", afirma ela, em depoimento presente no livro "Mulheres na Política: As representantes de Minas no Poder Legislativo", organizado pela Assembleia de Minas.Em 2014, ano da publicação da obra, Sandra afirmou que sua maior contribuição ao país foi a redação de lei, sancionada parcialmente pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), que permite o ingresso de ações para apontar violações a constituição."Hoje (a lei) tem servido para temas como o do aborto em caso de anencefalia e vários outros de ordem altamente relevante para as minorias", relatou ela, contando ter sofrido críticas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). "Em suma, eu fiz uma lei que ajuda a minoria, porque a minha concepção de democracia não é a da prevalência da maioria, é a minoria ser respeitada. E isso não foi compreendido então", emendou.Quando deixou o PT, a mineira de Belo Horizonte criticou decisões centradas em Luiz Inácio Lula da Silva, a quem chamou de "caudilho". Ela era contrária à articulação que resultou no apoio a Hélio Costa (MDB) no pleito para governador em 2010. O petista Patrus Ananias foi o vice. Eles perderam para Antonio Anastasia, então no PSDB.À época, Sandra afirmou que a escolha de Dilma Rousseff para disputar o Palácio do Planalto teve, como contrapartida, apoio ao nome escolhido pelo MDB em Minas Gerais.Como deputada, ela chegou a propor que o Sistema Único de Saúde (SUS) realizasse abortos permitidos pelo Código Penal. O texto, construído ao lado do colega Eduardo Jorge (PT, depois PV), só foi analisado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara em 2008, 17 anos depois de ser apresentado, e acabou derrubado.Em Brasília, Sandra Starling, que deixa três filhos presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Violência Contra as Mulheres."Não acho que a mulher tenha necessariamente que levar para sua atuação parlamentar a temática feminista. Já tive muitos colegas homens que eram bastante feministas em suas ideias. Quando requeri uma CPI sobre a violência contra a mulher, que foi instalada e funcionou, o falecido deputado Artur da Távola, por exemplo, fez questão de participar", afirmou Sandra, que dizia ter fixação em torno das reformas política e administrativa.