Senador Fabiano Contarato deixa Rede Sustentabilidade para se filiar ao PT

(foto: Assessoria Fabiano Contarato/Divulgação) O senador capixaba Fabiano Contarato deixou a Rede Sustentabilidade para se filiar ao Partido dos Trabalhadores. A saída da legenda já havia sido anunciada anteriormente, mas o parlamentar não afirmou para qual sigla iria. Na manhã desta segunda (13/12), o político enviou comunicado à imprensa avisando sobre sua migração ao PT.





Na nota, o parlamentar afirmou que analisou todos os convites recebidos de legendas e decidiu pela sigla petista por ter ideias progressistas semelhantes às dele. "Com a militância social e as lideranças do PT, pretendo somar esforços para que o país retome sua trilha de desenvolvimento, pleno emprego, defesa dos direitos humanos, proteção e oportunidade aos mais pobres, apoio do Estado às maiorias minorizadas, combate a todo tipo de desigualdade, investimento em saúde e educação", escreveu.





Contarato também aproveitou para enfatizar sua admiração pelo PT. De acordo com o senador, os "governos liderados pelo PT devolveram ao país credibilidade internacional, permitiram aos pobres cursar universidade e expandiram a estrutura de ensino no país". Ele não deixou contudo de reconhecer as falhas da sigla. "Seus erros foram investigados e devidamente punidos pela Justiça. Defendo que a lei vale para todos e tem de ser cumprida doa a quem doer".