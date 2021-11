Polícia soluciona homicídio em briga de bar em Araxá: 'Motivação fútil'

Delegado regional, Vitor Hugo Heisler; delegado de crimes contra a vida, Vinicius Ramalho; e a investigadora Renata Guimarães, esclareceram detalhes da investigação (foto: Caio Aureliano ) A Polícia Civil de Araxá, no Alto Paranaíba concluiu nessa quarta-feira (17/11) o inquérito que apura uma morte e uma tentativa de homicídio a dois irmãos à facadas, em um bar na cidade, após uma briga generalizada, no dia 23 de outubro . A motivação do ato foi caracterizada como ‘fútil’, sem justificativa concreta para que ocorresse. Três homens foram presos.









Em entrevista coletiva, os investigadores responsáveis informaram que conclusão do inquérito se tornou mais complexa devido ao local não ter câmeras de segurança que possibilitassem a identificação dos autores e de a briga que originou o crime ter contado com a participação indireta de cerca de 30 pessoas.





“Sabemos que a rixa teve início com dois desses envolvidos: entre uma vítima e um desses autores. Após se esbarrarem, eles teriam começado uma discussão. Então, estamos trabalhando com a motivação fútil, porque ao nosso entender, essa causa que originou toda a briga é pequena demais em comparação ao bem jurídico ‘vida’ ”, ponderou o delegado de homicídios, Vinicius Ramalho.





Ainda segundo as investigações, por meio de entrevistas, comparações às vestimentas que os envolvidos estavam usando no dia e demais diligências, foi possível chegar a dois autores, que foram presos na cidade.





“Um deles confessou a prática do homicídio tentado (tentativa). E o segundo não confessou o crime, mas foi apontado por diversas testemunhas como sendo o autor do homicídio. Este foi auxiliado pelo terceiro suspeito preso, que as investigações apontaram que este teria emprestado a faca, pela qual esse autor praticou o crime”, detalhou o delegado.





Os suspeitos não tiveram idades divulgadas, mas todos são de Alagoas, estado para onde um deles fugiu e também foi preso. Ele será transferido para Minas.





“As vítimas e autores se conheceram em Alagoas, mas não conseguimos saber se lá aconteceu algo entre eles que poderia ter motivado. Trabalhamos na linha do homicídio com duas qualificadoras. Ainda resta especificar alguns pontos para saber do comportamento da vítima. Vamos esperar a chegada do suspeito em Minas Gerais para coletar as declarações. Ele ainda não prestou depoimento, mas também não é essencial para o término das investigações que, ao nosso entender, estão finalizadas com autoria indicada, dinâmica e motivação”, concluiu Vinícius.