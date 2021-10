Dois irmãos são esfaqueados após briga na saída de bar; um morreu no local

Dois homens foram presos suspeitos de cometerem o crime. As investigações continuam em Araxá (foto: Imagem Ilustrativa / Reprodução Internet)

Dois irmãos de 23 e 26 anos foram esfaqueados no fim da noite de sábado (23/10), após uma briga generalizada. Cerca de 30 pessoas teriam participado, indiretamente, da confusão na saída de um bar no Bairro Urciano Lemos em Araxá, no Alto Paranaíba. O irmão mais novo morreu no local. A Polícia Civil investiga o caso e dois suspeitos de participação direta no homicídio foram presos.

Segundo informações preliminares, a confusão aconteceu na rua, após o fechamento do estabelecimento onde estaria acontecendo um show ao vivo. Uma das vítimas e outro homem teriam entrado em desafeto após se trombarem, discutirem e darem início a uma briga.

De acordo com testemunhas, um irmão tentou defender o outro. Os jovens Magno Kenner Ermínio Santos, de 23 anos, e Anthony Mairone Ermínio Santos, de 26, naturais de Exu (PE), entraram em luta corporal com dois homens.

No meio da confusão, um dos suspeitos sacou uma faca e atingiu os dois, que ficaram caídos na via. Após o ocorrido, os autores fugiram.

Pessoas que estavam no local solicitaram a presença do Corpo de Bombeiros. O irmão mais velho foi encaminhado à UPA de Araxá e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Misericórdia, com quadro de saúde estável. Já o mais novo, quando a guarnição chegou ao local, não apresentava sinais vitais.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML.

Polícia prendeu suspeitos

Na madrugada de domingo, por volta das 4h, a Polícia Militar prendeu em uma residência localizada na rua Argenita, no Bairro Santo Antônio, o principal suspeito pelo crime, de 36 anos. Ele é natural da cidade de Tacaratu (PE).

Já na tarde de ontem, outro homem também foi preso acusado pela possível participação no homicídio.

Ainda não há informações sobre qual foi a participação de cada suspeito. Novas diligências continuam sendo realizadas pela Polícia Civil de Araxá, a fim de que sejam esclarecidos todos os detalhes do crime.