Polícia procura motorista que causou acidente na BR-381 e fugiu

Logo depois de ser atirada contra a carreta, van pegou fogo (foto: CBMMG)

Continua desaparecido o motorista de um Ford Ka que provocou um acidente no final da madrugada desta quinta-feira, na BR-381, altura do Bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte. O acidente envolveu ainda uma carreta e uma van. As duas pistas ficaram interditadas.

Ao chegarem ao local, os bombeiros perceberam que o motorista do Ford Ka havia fugido. Segundo testemunhas, ele e um passageiro teriam ido embora, o que levanta a suspeita de que o veículo era roubado. Já os motoristas da carreta e da Van não se feriram.

Testemunhas relatam que a colisão ocorreu quando o Ford Ka fez uma conversão proibida, e acabou batendo na Van, que foi jogada contra a carreta.

A Van pegou fogo e os bombeiros tiveram que utilizar dois mil litros de água para conter as chamas. Foi necessário também a aplicação de serragem na pista, uma vez que houve derramamento de óleo.