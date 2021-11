Vídeo: Carro pega fogo após acidente na BR-050

Um carro pegou fogo na tarde desta segunda-feira (15/11) após um acidente no Bairro Segismundo Pereira, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h. De acordo com testemunhas, o motorista teria caído em um buraco da via que dá acesso à rodovia BR-050 e perdido o controle da direção. Ele bateu na grade de proteção e o carro se incendiou.

Apesar da imagem do incêndio ser impressionante, ninguém se feriu.



Os militares controlaram as chamas com o uso de cerca de 500 litros de água.