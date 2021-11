Bombeiros resgatam homem de helicóptero após batida frontal

Vítima chega a Uberlândia transportado de helicóptero (foto: CBMG/Divulgação)



A batida teria sido causada em uma tentativa de ultrapassagem em local proibido feita pelo condutor do carro. O motorista do caminhão, carregado com descartáveis, não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, homem que guiava o automóvel de passeio ficou preso nas ferragens. Ele teve fratura exposta em uma das pernas e também quebrou um dos braços.



Motorista do carro ficou preso às ferragens e perdeu a consciência durante o resgate (foto: CBMG/Divulgação)

Segundo os bombeiros, o caso dele tinha outros agravantes como um suspeita de hemorragia interna e, durante o trabalho de retirada das ferragens, ele perdeu a consciência.



Com ajuda do helicóptero dos militares, a vítima foi levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.



Para o trabalho de resgate, a aeronave pousou em uma pastagens próximo do KM 170 da MGC-452. Quando o helicóptero fez o voo até a hospital, ainda de acordo com os bombeiros, o estado de saúde do homem era grave.



A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para controlar o trânsito, que seguiu no sistema pare e siga. Depois de quase três horas, os veículos envolvidos no acidente foram retirados da pista.



Os bombeiros jogaram serragem no óleo derramado para evitar derrapagens e o tráfego foi liberado na região.