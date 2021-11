Resgate de Marília Mendonça: 'Perfume dela não sai da cabeça', diz bombeiro

Marília Mendonça e o bombeiro Johnn Lenon (foto: Reprodução/Instagram) Johnn Lenon, um bombeiro militar que participou do resgate da cantora Marília Mendonça, na semana passada, desabafou nas redes sociais e contou ser fã da artista, além de revelar que iria ao show que ela faria no interior de Minas Gerais.









Em entrevista a G1, o bombeiro falou sobre o momento em que viu o corpo de Marília no avião ao chegar para o resgate: "Eu queria acreditar que não era ela, que deveria ser alguém parecido. Eu estava no meio da cachoeira para poder receber os corpos e levar para a parte mais seca. Quando olhei e vi que era o rosto dela, pensei: 'Agora não tem como falar que não é ela'".





"Quase todo dia de manhã, quando mexia em alguma coisa na casa, colocava a música dela para tocar. Aí, você vai para uma ocorrência, sem saber que é ela, no meio do caminho vem aquela ideia de que pode ser ela, aí você chega no local e confirma que é ela e você ia no show dela. A minha cabeça não parou naquela hora. A ficha custou a cair", desabafa.





Lenon desabafou ao contar que, apesar de já ter passado por muitas situações difíceis ao longo da carreira, sem dúvidas essa foi a que mais o arrasou: "Eu até comentei com minha esposa que na hora que eu peguei ela [Marília Mendonça], eu senti um perfume bom que não vai sair da minha cabeça. Eu poderia ir ao show, tirar uma foto com ela e sentir o mesmo perfume, mas sentir ali, daquela forma, é uma situação que provavelmente não vai sair da cabeça".





Homenagem

Ao publicar foto da equipe de resgate, Lenon falou sobre a tragédia: "De um segundo para o outro, passamos da espera do fim do expediente para ir curtir o show da Marília Mendonça, para resgate da mesma e os demais que com ela estavam".





Lenon foi, a princípio, deslocado para a ocorrência sem saber que se tratava do avião da cantora. Ao tomar ciência da informação, ficou chocado. "Ocorrência que traz um grande trauma, visto que se trata de uma pessoa que faz parte da vida de milhões de pessoas, inclusive a minha. Teve uma passagem rápida porém meteórica. Vai com Deus Marília, que Deus a tenha junto dele você fez história!"





No Instagram do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga, a equipe falou sobre os relatos de Lenon ao longo do resgate e a relação de fã que ele tinha com Marília. Confira a mensagem compartilhada na íntegra:





" Por trás da farda um fã. Um fã que estava ansioso, esperando o fim do expediente administrativo para ir ao tão esperado show. Um fã que ao ser acionado para a ocorrência de queda de avião, sem ter ideia do que iria encontrar ali, largou tudo o que estava fazendo e de pronto deslocou para o local.





Um fã que sabe que a sua condição de militar pressupõe que esteja sempre pronto para a missão, independente da hora do dia ou da noite, independente de suas programações, sabe que quando acionado, deve responder de imediato ao chamado.





Um fã, que ao responder ao nobre chamado, pela complexidade da ocorrência, provavelmente já sabia que seu empenho não terminaria antes da hora do show e que perderia a oportunidade singular se ver sua ídola.





Esse era o contexto do fã que deslocava para ocorrência, momentos antes de descobrir o real motivo pelo qual não veria o show. Ao chegar no local da ocorrência e descobrir quem estava dentro do avião, um turbilhão de emoções. Uma descarga de sentimentos inimagináveis.





Nesse momento, o árduo treinamento psicológico é posto a prova, e o fã, com extremo profissionalismo, atende a ocorrência como atende a todas as outras, com excelência, com vigor, com técnica, com segurança e, sobretudo, com o mais alto grau de qualidade exigido nos protocolos operacionais da Corporação.





Esse é o nosso legado. Independente do local, dos problemas, das condições logísticas, da hora do dia ou da noite e de quem quer que seja! Sempre estaremos prontos para servir à nossa população mineira. Salvar!"