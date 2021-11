Mulher é vítima de tentativa de estupro dentro da própria loja

Comerciante é vítima de tentativa de estupro dentro de loja em Santa Rita do Sapucaí (foto: Reprodução/Circuito de segurança ) Uma comerciante, de 27 anos, foi vítima de tentativa de estupro, na manhã desta quinta-feira (11/11), em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. Fernanda Aparecida Silva estava trabalhando quando foi surpreendida pelo homem dentro da loja.



“Ele me fez algumas perguntas, como outros clientes fazem, e quando eu estava tirando as camisetas menores da frente, ele me obrigou a ir para o provador. Eu achava que ele queria roubar a loja. Mas ele estourou o botão da minha calça, enfiou a mão dentro da minha calcinha e passou a mão. Eu fiquei me debatendo dentro do provador, mas a porta do provador é estreita. Não deu pra eu fazer nada. Quando eu disse que ia gritar, ele saiu. Eu fiquei em choque por três minutos”, conta a vítima.







Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o homem chega na loja, conversa com a comerciante e pede para que ela entre no provador (veja abaixo). O vídeo não mostra a tentativa de estupro, já que a câmera não pode filmar a parte interna do provador.



Logo após o ocorrido, Fernanda Aparecida chamou a Polícia Miliar. Os militares foram até a loja, registraram Boletim de Ocorrência e começaram a fazer o rastreamento do suspeito, a partir de imagens de circuitos de segurança. A PM disse que ainda não foi possível identificar o homem.



Foi o segundo caso de tentativa de estupro na mesma semana. Após Fernanda Aparecida denunciar o caso, outra mulher também procurou a polícia para relatar que foi vítima, possivelmente do mesmo homem, na terça-feira (9/11).



Ambos os casos aconteceram na Avenida Frederico de Paula Cunha. Fernanda afirma que nunca viu o suspeito na região.





Em vídeo divulgado nas redes sociais, Fernanda pede para que as pessoas deixem de culpar a vítima nessas situações: “Não é roupa, não é nada. Porque eu estou vestida com calça, camiseta. Então não culpem a mulher, porque isso daí é um homem sem vergonha. Nós, mulheres, somos vítimas. Depois eles jogam: 'Ela estava de shortinho, de cropped. Olha o jeito que eu estou trabalhando, gente?! Isso tem que acabar'”, afirma, indignada.