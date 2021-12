Maiores volumes de chuva do país até terça (28/12) foram registrados em MG

Salinas foi uma das cidades que mais choveu (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Os maiores volumes de chuva do país entre segunda (27/12) e terça-feira (28/12) foram registrados em Minas Gerais. Segundo os dados levantados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as cidades que mais choveram em 24 horas estão localizadas no Norte do estado.