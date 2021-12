A situação das cidades no Norte de Minas depois das chuvas

Porteirinha, Rio Pardo de Minas e Salinas são os municípios mais afetados em Minas Gerais pela forte chuva (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação) A Região Norte de Minas Gerais tem sofrido com as chuvas fortes que chegaram neste fim de ano. Os municípios mais afetados são Porteirinha, Rio Pardo de Minas e Salinas, que somam aproximadamente 1.365 famílias desabrigadas desalojadas, segundo levantamento do Corpo de Bombeiros, divulgado nesta quarta-feira (29/12).





Salinas

O município decretou situação de emergência em virtude da inundação e alagamento de vários bairros da cidade. Militares dos Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e a Prefeitura, trabalham em conjunto numa Força-Tarefa para salvamento das pessoas que tiveram suas casas alagadas.









Na segunda-feira (27/12), 38 idosos precisaram ser realocados de um asilo alagado para o Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG). Cinco famílias ficaram desabrigadas e seguiram para abrigos provisórios montados pela prefeitura.

Aproximadamente 70 pontos comerciais, 236 residências, além do Mercado Municipal também foram atingidos pelos alagamentos e inundações. Alguns povoados da zona rural ficaram sem acesso por terra.





Até o momento não há pessoas ilhadas nem em risco. Nesta quarta-feira (29/12), há previsão de vistoria em áreas de risco e residências com risco de desabamento. São aproximadamente 1.181 pessoas desabrigadas e desalojadas.







Rio Pardo de Minas

O temporal provocou o transbordamento do Rio Pardo e parte da cidade tem enfrentado uma inundação que ilhou moradores. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Cemig, Defesa Civil Estadual e Municipal trabalham em conjunto para retirar as pessoas das residências e transferi-las para locais seguros, onde estão recebendo assistência.





O Sistema de Comando em Operações (SCO) foi instalado no gabinete do prefeito municipal para gerenciar as ocorrências. Pelo menos oito casas foram interditadas. Devido ao mau tempo, o acesso a algumas comunidades está prejudicado, mesmo para veículos de grande porte.





Seguem as ações de resgate de moradores da zona rural com necessidade de atendimento médico-hospitalar, envio de recursos como água potável, alimentação e continuidade na realização de vistorias em áreas de risco.

Porteirinha

O aumento do volume da água do Rio Mosquito inundou parte do Centro e alguns bairros da cidade. Algumas famílias foram retiradas de suas residências pelos bombeiros e Defesa Civil e foram realocadas em casas de parentes ou abrigos provisórios. As equipes permanecem na cidade realizando vistorias e monitoramentos das áreas de risco.

Montes Claros

O Corpo de Bombeiros atendeu 11 ocorrências de alagamentos e inundações no município até o momento. Além disso, está sendo feito um trabalho de vistoria na barragem “Vai quem pode”, monitorada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.





Uma guarnição formada por cinco bombeiros atuou no desabamento de residência com danos estruturais, na Vila Itatiaia. Apenas uma pessoa residia no local, porém não se encontrava no momento do desabamento. O local foi isolado pelos Bombeiros e a Defesa Civil acionada e seguem monitorando.





Não há registro de vítimas feridas ou fatais nem de pessoas desalojadas e desabrigadas no município.

Números até o momento

Óbitos: não há

Desabrigados: - Porteirinha: 30 - Rio Pardo: 05 - Salinas: 23

Desalojados: Porteirinha: 123 Rio Pardo: 11 pessoas Salinas: 1000 pessoas

Total de afetados: 80 comunidades rurais; 08 residências interditadas; Porteirinha: Aproximadamente 168 pessoas; Rio Pardo: Aproximadamente 16 pessoas em três bairros da cidade; Salinas: Aproximadamente 1.181 pessoas.

Abrigos: 03 locais disponibilizados em cada um dos municípios afetados.





Atuações prioritárias

As autoridades priorizam o resgate de pessoas ilhadas, resgate de enfermos que necessitam de atendimento médico e restabelecimento de acesso a comunidades ilhadas. Foco no atual momento é a logística de apoio humanitário para viabilizar a entrega de donativos para pessoas que foram afetadas.

Donativos

A prefeitura de Salinas está mobilizando os internautas nas redes sociais para realizarem doações às famílias atingidas. “Precisamos urgentemente de: alimentos não perecíveis; garrafas de água; roupas masculinas, femininas e infantis; fraldas descartáveis; lençóis e cobertores”, pediu.

Todas as unidades do CBMMG e da PMMG da região estão participando de campanha para recepção de donativos em virtude das chuvas, por mobilização do Governo do Estado.