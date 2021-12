Mineiros e goianos são os que mais procuram Porto Seguro (foto: Divulgação)



As chuvas que atingiram 116 municípios baianos, levando muitos deles a decretar estado de emergência, parecem não ter afugentado os turistas mineiros, que haviam escolhido cidades do Sul da Bahia para passar o Réveillon e as férias de verão. Apesar da chuva que já resultou na morte de 21 pessoas e atingiu quase 500 mil pessoas, o volume de chuvas foi bem menor em algumas cidades da região.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com os proprietários de pousadas de Alcobaça, Prado e Porto Seguro, que informaram que a ocupação está acima de 80%, e, em alguns casos atingiu 100%. Embora as estradas estejam um pouco ruins devido às chuvas dos últimos dias, elas não foram fechadas.

Pousada Porto Alegria teve boa procura para o Réveillon (foto: Divulgação)

Uma cidade bastante procurada pelos mineiros neste período do ano, Alcobaça amanheceu com o dia ensolarado. Para quem parte de Minas, o acesso por terra pode ser pela BR-101.



“De Minas para cá, a rota é conhecida como Estrada do Boi. Alguns trechos estão esburacados, mas na parte nova da estrada, o acesso está normal” , informa Roberto Chaves, proprietário da Pousada Praia do Sol. A rodovia é conhecida como a antiga Estrada do Boi, que liga Teófilo Otoni, passando por Carlos Chagas, Nanuque, Posto da Mata e Caravelas. De Caravelas a Alcobaça, foi construída uma pista nova.





A Pousada Praia do Sol está com 80% da lotação e o proprietário acredita que até no dia da virada, deve chegar a 100%. “Estamos muito tristes com as outras cidades, mas o melhor acesso à Bahia tem sido por aqui”, afirmou.





Nesta quarta-feira (29/12), Roberto recebeu turistas vindos de Ipatinga, Governador Valadares, Belo Horizonte e Betim. “Até aqui, a estrada está normal”. Ele, porém, faz um alerta para quem pretende seguir de Alcobaça para Prado: "a cabeceira da ponte que liga os dois municípios caiu, e está sendo recuperada".





A Pousada Vila Naia, em Prado, está com a ocupação máxima. “Anteontem o sol abriu. A chuva vem, mas está fraca”, afirma o recepcionista Guilherme de Lima Ramalho. Ele lembra que o turista que vem de Corumbau tem que enfrentar uma estrada de chão de 60 quilômetros.



“Boa, boa a estrada não está. Mas não atrapalha o turista de chegar”, garante. Está chovendo, mas, segundo ele, o volume é menor do que em outras regiões da Bahia. “Chove um pouco, mas logo o tempo abre”, diz.





Em Porto Seguro, algumas pousadas estão com lotação máxima. De acordo com Otávio Aparecido de Mendonça, proprietário das pousadas Porto Alegria e Vila Alba, as chuvas não afastaram os turistas, a maior parte de Minas e Goiás. Ele lamenta o estado de calamidade de muitas cidades, como Itamaraju, mas lembra que em Porto Seguro a chuva não trouxe tanto problema. A previsão para o Réveillon é de céu encoberto.





No Réveillon, as cidades da Bahia costumam reunir multidões nas festas à beira mar. No entanto, as festas foram proibidas pelo governador da Bahia, Rui Costa. Na véspera do Natal, ele prorrogou decreto limitando os eventos em todo o estado a presença de 5 mil pessoas. O documento é válido até 4 de janeiro.

Pousada Praia do Sol em Alcobaça (foto: Divulgação)





“Ficam autorizados, em todo território do Estado da Bahia, durante o período de 26 de novembro até 04 de janeiro de 2022, os eventos e atividades com a presença de público de até 5.000 (cinco mil) pessoas, tais como: cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em logradouros públicos ou privados, circos, parques de exposições, solenidades de formatura, feiras, passeatas e afins, funcionamento de zoológicos, parque de diversões, museu”, traz o decreto.

Em Alcobaça, Prado e Porto Seguro, não haverá eventos públicos, mas poderá haver queima de fogos e as pousadas devem promover eventos privados dentro do que perrmite o decreto do governador.