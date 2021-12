Minas fecha o ano com 1.503 novos casos e 4 mortes pela COVID-19 em 24h

Mais de 80% dos mineiros já receberam a primeira dose contra a COVID-19 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 13/12/2021)

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou, na manhã desta sexta-feira (31/12) o último boletim da COVID-19 de 2021. O ano começou com o agravamento da pandemia e se encerra com números menores em 24 horas no comparativo com 1º de janeiro, em um momento em que boa parte da população já caminha para a terceira dose da vacina, ao mesmo tempo em que a variante ômicron é motivo de alerta e um surto de gripe atinge várias cidades.