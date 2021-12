Após show, cidade mineira tem mais casos de COVID em 1 dia do que em 1 mês

Moradores lotaram o clube de Campo Belo na tarde de Natal (foto: Reprodução/Redes Sociais) Campo Belo, cidade do Centro-Oeste de Minas, registrou apenas nesta quinta-feira (30/12) mais casos de COVID-19 do que havia somado em um mês. A explosão ocorreu após a realização de um show sertanejo, no último dia 25, o que levou a prefeitura a publicar um apelo hoje.

"A Prefeitura de Campo Belo cancelou o Réveillon e o Carnaval 2022, porém, não cabe ao Executivo Municipal proibir eventos fechados e ou particulares, que continuam sob a permissão do Minas Consciente", diz trecho do posicionamento (leia a íntegra abaixo).

Segundo a gestão municipal, foram registrados 36 novos casos de COVID-19 apenas hoje (30/12) - alguns resultados ficaram prontos após o fechamento do boletim da cidade, às 16h. Entre ontem (29/12) e o dia 29 de novembro, foram anotadas novas 24 contaminações: de 7.562 para 7.586.

Portanto, em apenas um dia, Campo Belo teve um número superior de novos casos do que o registrado em 30 dias.

Show sertanejo

O caso repercutiu na cidade porque no último dia 25 de dezembro, moradores comemoraram a tarde de Natal no clube da cidade ao som da dupla sertaneja Cleyton e Romário. Vídeos que circularam na internet mostram o local cheio de pessoas sem máscaras e bem próximas umas das outras.

“Eu, infelizmente, fui e acomodei como várias pessoas que tomaram a vacina”, disse um morador que prefere não ser identificado.

Segundo esse residente, ele estava acompanhado de mais nove amigos e todos testaram positivo para o novo coronavírus. “Quando cheguei no médico para fazer o exame, ele até me questionou se eu também estava no show. Eu tinha programando o Réveillon na minha casa, mas vou ter que ficar de molho em quarentena. Graças a Deus, estou vacinado e com sintomas leves”, explica.

Nota da prefeitura de Campo Belo

"A Prefeitura de Campo Belo reforça à população, que, conforme já havia sido divulgado, o Prefeito Dr. Alisson, há exatamente um mês (30 de novembro), cancelou as festividades públicas de final de ano, como forma de inibir a circulação de pessoas eventualmente portadoras assintomáticas do vírus da Covid-19.





Nosso município está inserido no programa "Minas Consciente" do Governo do Estado e por esse programa, os eventos particulares estão liberados, seguindo as normas específicas.





A Prefeitura de Campo Belo cancelou o Réveillon e o Carnaval 2022, porém, não cabe ao Executivo Municipal proibir eventos fechados e ou particulares, que continuam sob a permissão do Minas Consciente.





A orientação é que todos continuem com as medidas protetivas individuais contra o coronavírus, que estão válidas desde março de 2020.





Feliz Ano Novo a todos!"